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09:52 13.04.2020

В онлайн-конкурсе #HackCorona in Ukraine участвовали 899 проектов, 22 вышли в финал

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В онлайн-конкурсе #HackCorona in Ukraine участвовали 899 проектов, 22 вышли в финал

В национальном онлайн-конкурсе проектов и идей, направленных на борьбу с эпидемией и поддержку украинцев во время карантина приняло участие 899 проектов, написал вице-премьер министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook в воскресенье.

"Можем с уверенностью сказать, что ни один ИТ-конкурс в Украине не получал так много заявок в такие короткие сроки. У 11 членов жюри была сложнейшая задача - выбрать лучшие команды. Финалистами стали сразу 22 проекта", - отметил он.

В течение недели команда Минцифры планирует лично познакомиться с командами посредством общения в Zoom, понять, в какой поддержке нуждается каждый из проектов.

"Некоторые проекты указали, что нуждаются в финансовой поддержке, некоторые – в экспертной, а для других больше важна коммуникация. Хотим узнать историю идеи каждого проекта и привлечь к менторским сессиям профильных экспертов, которые помогут команде получить лучший результат. Также во время периода знакомства и менторства мы сможем выбрать команды для финансирования международными донорами", - подчеркнул Федоров.

В список финалистов вошли следующие проекты:

- "ЛікиВдома" от Liki24.com - решает проблему доступности лекарств по оптимальным ценам в регионах Украины;

- KAZKOZVUK - проект для детей с особенностями зрения;

- VUIKO - маркетплейс для локальных производителей крафтовой фермерской продукции;

- COVID-19 Access Control - система контроля доступа к общественным местам и транспорту;

- Raccoon.Recovery Light - приложение по физической реабилитации для всех, кто в этом нуждается;

- SafeSafe - проект для своевременного информирования граждан в зоне риска.

- Социальная платформа адресной помощи - направлена на поддержку социально незащищенных категорий на самоизоляции волонтерами и меценатами;

- Социальная платформа "Лавка Добра" - маркетплейс социальных предпринимателей и мастеров из уязвимых групп с академией для онлайн обучения, адаптированная для людей с недостатками слуха и зрения!

- D3PT Trackek - приложение, позволяющее отслеживать собственные социальные контакты и проверять риск подхватить COVID-19 в зависимости от того, с кем и когда контактировал человек;

- Corona Scanner - мобильныое приложение и веб-сервис, который будет обеспечивать оперативные опросы, мониторинг и визуализацию изменения состояния здоровья населения;

- "Помогу" - проект, который создаст централизованную и удобную платформу для сообщения о необходимости физической помощи благотворительным и общественным организациям.

- SkillAR - это мобильная платформа для дистанционного интерактивного обучения с помощью дополненной реальности;

- "Онучечка Бокс" - доставка боксов пенсионерам домой;

- "3D-Печать для медицины" - централизованный сервис с 3D-моделирования и принта медицинских средств защиты и других принадлежностей;

- Проект недорогого монитора пациента - простой монитор пациента с открытым кодом на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi;

- "КороНи" - платформа, где каждый украинец сможет помочь в борьбе с коронавирусом;

- Digital Women 2020 - стимулирование развития малого и среднего бизнеса в Украине в условиях кризиса и карантина;

- COVID19 Risk Score Calculator - проект на основе машинного обучения для генерации оценки риска заболевания COVID19;

- "Поддержка ради жизни" - проект, призванный улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями путем создания возможности инклюзивного онлайн образования.

- "Слухай" - библиотека аудиокниг на украинском языке;

- POPUTI - сервис попутчиков для медиков;

- SPILNO – мобильное приложение, которое геймифицирует карантин.

Онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine - национальный конкурс проектов/идей от граждан, направленных на борьбу с эпидемией и поддержку украинцев во время карантина.

Теги: #минцифры #коронавирус #проекты #карантин #ит
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