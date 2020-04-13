Новых заболевших Covid-19 среди нардепов нет, некоторые уже выздоровели - Разумков

Новых случав заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 среди народных депутатов нет, утверждает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Количество не увеличилась, наоборот, некоторые народные депутаты уже выздоровели и я надеюсь, что в ближайшее время уже возвратятся на работу. Есть часть народных депутатов, которые на самоизоляции, поскольку имели контакты с тем, кто заболел", - рассказал Разумков в понедельник в эфире телеканала "1+1".