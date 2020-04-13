События

09:33 13.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлено 99 новых заражений коронавирусом, 97 из них "импортированы" – власти

1 мин читать
За сутки в материковом Китае выявлено 99 новых заражений коронавирусом, 97 из них "импортированы" – власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, 97 - у людей, прибывших из-за рубежа, два - внутри страны (провинция Хэйлунцзян), сообщил в воскресенье Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного смертельного исхода от коронавируса.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 339 человек, зарегистрировано 82 тыс. 52 случая заболевания, из них 1 тыс. 280 - ввезенных из-за границы.

За последние сутки было выявлено 63 случая бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 12 из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 86 бессимптомных больных, в 332 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 138 человек, состояние 139 больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 430 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс., (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 385 (шесть случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:58 13.04.2020
Количество заболевших COVID-19 военнослужащих ВСУ увеличилось до 19 - командование Медсил

Количество заболевших COVID-19 военнослужащих ВСУ увеличилось до 19 - командование Медсил

09:55 13.04.2020
В Закарпатской области подтверждены 92 случая COVID-19, один пациент выздоровел - ОГА

В Закарпатской области подтверждены 92 случая COVID-19, один пациент выздоровел - ОГА

09:52 13.04.2020
В онлайн-конкурсе #HackCorona in Ukraine участвовали 899 проектов, 22 вышли в финал

В онлайн-конкурсе #HackCorona in Ukraine участвовали 899 проектов, 22 вышли в финал

09:50 13.04.2020
"Медзакупки Украины" закупит 90 тыс. костюмов биозащиты за счет резервного фонда госбюджета

"Медзакупки Украины" закупит 90 тыс. костюмов биозащиты за счет резервного фонда госбюджета

09:40 13.04.2020
В штате Нью-Йорк за сутки скончались еще более 750 человек - губернатор

В штате Нью-Йорк за сутки скончались еще более 750 человек - губернатор

09:37 13.04.2020
Кабмин озвучил, на что будут тратиться средства из создаваемого Фонда по борьбе с коронавирусом

Кабмин озвучил, на что будут тратиться средства из создаваемого Фонда по борьбе с коронавирусом

09:34 13.04.2020
Новых заболевших Covid-19 среди нардепов нет, некоторые уже выздоровели - Разумков

Новых заболевших Covid-19 среди нардепов нет, некоторые уже выздоровели - Разумков

09:31 13.04.2020
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19 - Белый дом

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с COVID-19 - Белый дом

09:31 13.04.2020
Число заболевших COVID-19 в Одесской области увеличилось до 69 - глава ОГА

Число заболевших COVID-19 в Одесской области увеличилось до 69 - глава ОГА

09:25 13.04.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 22 тыс. - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в США превысило 22 тыс. - университет Хопкинса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество заболевших COVID-19 военнослужащих ВСУ увеличилось до 19 - командование Медсил

Новых заболевших Covid-19 среди нардепов нет, некоторые уже выздоровели - Разумков

В ВОЗ назвали опасным резкое ослабление введенных в связи с пандемией ограничений

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое поражение

На левом берегу Припяти никаких возгораний нет, продолжаются мероприятия по ликвидации пожара в зоне отчуждения

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В ВОЗ назвали опасным резкое ослабление введенных в связи с пандемией ограничений

Во Львовской области зафиксировали 124 случая заболевания коронавирусом

Автономный район Китая сообщил о 34 инфицированных, прибывших из России

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги горения травяного настила и лесной подстилки в трех лесничествах зоны отчуждения

Число жертв коронавируса в США превысило 22 тысячи

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое поражение

За сутки в материковом Китае выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом, 98 - "импортированы"

Полицейские Харьковщины составили 300 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина

Испании предстоит еще долгий путь в борьбе с коронавирусом – премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА