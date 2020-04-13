В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В ряде областей Украины несколько дней сохранится высокий уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность. 12-13 апреля по г. Киеву и Киевской области будет преобладать высокая (4 класса), в Чернобыле чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в воскресенье утром.

По ее данным, в зоне ЧАЕС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельным очагами.

"По состоянию на 7 ч. 12 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлечено 353 мужчины и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 11 апреля осуществлено 107 сбросов - 250 т воды).

Кроме того, по состоянию на утро воскресенья в Житомирской области на территории Народичского и Клищивского лесничеств пожар локализован, наблюдается тление 2 очагов на общей площади около 6 га.

"По состоянию на 7 ч. 12 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивского лесничеств локализован. Открытого огня нет, наблюдается тление двух очагов на общей площади около 6 га (за сутки ликвидировано 1 очаг на площади около 2 га)", – сказано в утренней сводке ведомства в воскресенье утром.

К тушению привлечены 91 человек и 21 ед.иница техники, из них от ГСЧС 60 человек личного состава и 11 ед. техники.