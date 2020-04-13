Число заболевших COVID-19 в Одесской области увеличилось до 69 - глава ОГА

По состоянию на 9:00 13 апреля в Одесской области подтверждено 69 случаев COVID-19, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"По состоянию на 9:00 13 апреля мы получили от лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины в Одессе еще 2 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Новые заболевшие - 75-летний одессит и 39-летний житель Беляевки", - написал он на своей странице в Facebook.

По данным главы Одесской ОГА, 39 случаев были зафиксированы в области и 30 - в Одессе. Госпитализированы 55 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания COVID-19, из них в Одесской области 63 случая.