Число жертв коронавируса в США превысило 22 тыс. - университет Хопкинса

В США, по состоянию на 04:00 по московскому времени понедельника, от вызываемого коронавирусом заболевания скончались 22 тыс. 023 человека, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Университет осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, основываясь на официальных данных властей соответствующих стран.

Всего в США выявлено 555 тыс. 313 инфицированных COVID-19, тест на коронавирус прошли более 2,8 млн человек, отмечается в сообщении.

В мире, по данным университета, насчитывается 1 млн 846 тыс. 963 инфицированных, число смертельных случаев выросло до 114 тыс. 101.