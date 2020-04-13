В ВОЗ назвали опасным резкое ослабление введенных в связи с пандемией ограничений

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны тщательно подойти к вопросу ослабления ограничительных мер по борьбе с распространением нового коронавируса, чтобы избежать повторных вспышек.

"Я знаю, что некоторые страны уже планируют отказ от ограничений, призывающих оставаться дома", - сказал глава ВОЗ.

В то же время он подчеркнул, что слишком резкое ослабление мер может быть опасным процессом, "если он не будет тщательно спланирован".

"ВОЗ работает с пострадавшими странами над стратегиями постепенного и безопасного ослабления ограничений", - заявил глава организации, слова которого приводятся в "Твиттере" ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны принимать во внимание ряд важных факторов при разработке стратегий по отказу от строгих ограничительных мер. По его словам, переход к менее строгим мерам должен контролироваться, а риск вспышки заболевания сведен к минимуму. В странах должны быть доступны надлежащие услуги в сфере общественного здравоохранения и медицинских услуг, должны проводиться профилактические мероприятия на рабочих местах, в школах.

По состоянию на 10 апреля всего в мире диагностировано более 1,6 млн случаев заражения COVID-19, количество летальных исходов от последствий заражения приближается к 100 тыс.