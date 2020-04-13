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08:59 13.04.2020

Во Львовской области зафиксировали 124 случая заболевания коронавирусом

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Во Львовской области зафиксировали 124 случая заболевания коронавирусом

124 случая заболевания коронавирусом зафиксированы во Львовской области сегодня на 8:00 утра, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

"По состоянию на 8.00 во Львове и Львовской области подтверждены 124 случая инфицирования коронавирусом, из них 5 – летальные, 6 выздоровели", - указано в сообщении.

По данным городских властей Львова, в областной инфекционной больнице находится 83 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ три пациента.

Теги: #коронавирус #ситуация #львовская_область
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