Во Львовской области зафиксировали 124 случая заболевания коронавирусом

124 случая заболевания коронавирусом зафиксированы во Львовской области сегодня на 8:00 утра, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

"По состоянию на 8.00 во Львове и Львовской области подтверждены 124 случая инфицирования коронавирусом, из них 5 – летальные, 6 выздоровели", - указано в сообщении.

По данным городских властей Львова, в областной инфекционной больнице находится 83 человека, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ три пациента.