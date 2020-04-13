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08:41 13.04.2020

Автономный район Китая сообщил о 34 инфицированных, прибывших из России

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Автономный район Китая сообщил о 34 инфицированных, прибывших из России

Власти китайского автономного района Внутренняя Монголия на границе с Россией сообщили, что 12 апреля в период с 7:00 до 16:00 по местному времени у 34 граждан КНР, прибывших на территорию Китая через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Манчжурия, диагностирован коронавирус COVID-19.

По состоянию на вечер минувшего воскресенья, в автономном районе зафиксировано 115 подтвержденных завозных случаев заражения коронавирусом. Из них 71 - из России, 22 - из Великобритании, 19 - из Франции, два - из США, 1 - из Испании.

В течение предыдущих двух месяцев случаев заражения коронавирусом внутри автономного района не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что за истекшие сутки в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, коронавирус подтвержден еще у 49 граждан КНР, прибывших из России.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ провинции с 31 марта по начало апреля.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника общее число подтвержденных ввезенных из РФ случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 247.

Шанхайский Комитет здравоохранения информировал, что за воскресенье коронавирус подтвердился еще у девяти пассажиров рейса "Аэрофлота" SU208, прибывшего в аэропорт Шанхая "Пудун" из Москвы 10 апреля.

Как сообщалось, накануне был выявлен 51 инфицированный COVID-19 гражданин КНР, пролетевший тем же рейсом.

Китайская газета "Синьцзин бао" выяснила, что значительную часть инфицированных, прилетевших в Шанхай, составляют торговцы с так называемого "китайского" рынка в московском районе Люблино.

Теги: #коронавирус #россия #китай #распространение
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