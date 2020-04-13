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08:19 13.04.2020

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги горения травяного настила и лесной подстилки в трех лесничествах зоны отчуждения

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Спасатели продолжают тушить отдельные очаги горения травяного настила и лесной подстилки в трех лесничествах зоны отчуждения

Состоянием на 7.00 понедельника, 13 апреля, в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств в Киевской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", – сказано в утренней сводке в понедельник на сайте ведомства.

К тушению пожаров привлечено 366 человек и 88 единиц техники, из них от ГСЧС 307 человек личного состава и 63 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 12 апреля осуществлено 143 сброса - 370 т воды).

В Житомирской области, состоянием на 7.00 13 апреля, пожар лесной подстилки вблизи с.Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивского лесничеств локализован.

"Открытого огня нет, наблюдается тление 2 очагов на общей площади около 5 га", – сказано в сводке.

К тушению привлечены 82 человека и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 51 человек л/с и 15 единиц техники.

Теги: #зона_отчуждения #сводка #пожар
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