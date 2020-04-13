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07:47 13.04.2020

Число жертв коронавируса в США превысило 22 тысячи

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Число жертв коронавируса в США превысило 22 тысячи

В США, по состоянию на 4.00 по Киеву понедельника, от вызываемого коронавирусом заболевания скончались 22 тыс. 023 человека, сообщил университет Джонса Хопкинса.

Университет осуществляет мониторинг распространения инфекции в мире, основываясь на официальных данных властей соответствующих стран.

Всего в США выявлено 555 тыс. 313 инфицированных COVID-19, тест на коронавирус прошли более 2,8 млн человек, отмечается в сообщении.

В мире, по данным университета, насчитывается 1 млн 846 тыс. 963 инфицированных, число сметных случаев выросло до 114 тыс. 101.

Теги: #сша #жертвы #коронавирус
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