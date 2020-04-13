За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое поражение

За минувшие сутки на Донбассе боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляв украинские позиции вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское, один военнослужащий погиб, еще получил боевое поражение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", – проинформировал в понедельник в утренней сводке штаб на официальной странице в Фейсбук.

В пресс-центре подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли "исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника". Отмечается, что после применения украинскими военнослужащими штатного вооружения боевики отказались от дальнейших провокаций.

"Потери противника уточняются", – добавили в штабе.

Также сообщается, что с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли и потерь среди украинских защитников нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.