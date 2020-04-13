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04:55 13.04.2020

Полицейские Харьковщины составили 300 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина

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Полицейские Харьковщины составили 300 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина

Правоохранителями в Харьковской области было составлено 300 протоколов за нарушение правил введенного из-за распространения коронавируса карантина, в большинстве случаев – из-за неиспользования защитной маски в общественных местах.

"Всего с начала превентивных мер полицейские составили 177 админпротоколов в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю. 74 нарушения выявлены среди руководителей торговых учреждений питания. 9 административных протоколов работники полиции составили в отношении перевозчиков, 13 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 27 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции", – сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, подавляющее большинство новых нарушений касалась игнорирования гражданами усиленных требований к ограничительным мерам в связи с карантином, в том числе пребывания без защитной маски в общественных местах.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ч.1 ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан - от 17 до 34 тыс. грн и для должностных лиц - от 34 до 170 тыс. грн.

В полиции подчеркнули, что решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.

Теги: #карантин #протоколы #харьковская
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