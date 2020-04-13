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03:37 13.04.2020

Испании предстоит еще долгий путь в борьбе с коронавирусом – премьер

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Испании предстоит еще долгий путь в борьбе с коронавирусом – премьер

Испания еще далека от победы над коронавирусом, заявил в воскресенье в телевизионном обращении к наци испанский премьер-министр Педро Санчес.

"Мы все еще находимся далеко от победы, от того момента, когда жизнь начнет возвращаться в нормальное русло", - приводит его слова западные СМИ.

"Мы все желаем вернуться на улицы... но наше желание победить в войне и предотвратить рецидив еще более велико", - сказал премьер.

По его словам, Испания еще не вошла во "вторую фазу" борьбу с эпидемией - "деэскалацию ситуации", и власти начнут отменять ограничительные меры не ранее, чем через две недели, и будут делать это "очень постепенно и очень осторожно".

Ранее руководители испанских медицинских учреждений признали, что эпидемия в Испании миновала пик, но в то же время призвали население продолжать мерам социальной изоляции, введенным 14 марта. В частности, они подразумевают запрет на выход из дома, если речь не идет о работе, которую нельзя выполнять удаленно, покупках еды, получении неотложных медицинских услуг и выгуле собаки. Также 30 марта власти сроком на две недели приостановили в стране всю коммерческую активность не в приоритетных отраслях.

За минувшие сутки в Испании зафиксировали 619 смертей пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19. Таким образом, испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с COVID-19 - за предыдущие сутки умерли 510 человек с коронавирусом.

Однако в понедельник правительство должно разрешить вернуться к работе лицам, занятым в строительной отрасли и в некоторых сферах неприоритетного характера. Этот шаг подверг критике ряд региональных властей и профсоюзов.

Тем не менее, прочие ограничения должны действовать до 25 апреля, и правительство дало понять, что их, вероятно, продлят еще на две недели.

Между тем, министр туризма Испании Рейес Марото предупредила, что меры социального дистанцирования будут в силе и летом.

"Пока не будет вакцины (против коронавируса - ИФ), ничего не будет как прежде", - сказала она.

СМИ в свою очередь напоминают, что Испания является вторым после Франции наиболее популярным в мире туристическим направлением, и примерно 12% ВВП 47-миллионной страны приходится на туризм.

Теги: #испания #оценка #ситуация #коронавирус
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