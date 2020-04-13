События

00:47 13.04.2020

На Кировоградщине во время пожара погибло трое детей

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На Кировоградщине во время пожара погибло трое детей

Трое несовершеннолетних детей погибло во время пожара в частном доме в Кировоградской области, сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации пресс-службы ведомства, информация о пожаре на ул.Набережной с.Костомаровка Бобринецкого района поступила 12 апреля в 13.32. На месте спасатели установили, что возгорание возникло в жилом доме площадью 24 кв.м. В одной из комнат были обнаружены тела троих детей 2015, 2017 и 2019 годов рождения.

В 14.45 пожар был локализован и в 16.20 – ликвидирован.

На тушение пожара привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники 24-й ГСЧС г.Бобринец.

Теги: #кировоградская #жертвы #пожар
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