Страны ОПЕК+ сократят добычу с апреля примерно на 12,5 млн б/с, сообщил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман.

По его словам, в частности, королевство в рамках сделки ОПЕК++ сократит добычу нефти до 8,5 млн б/с.

"Соглашение (по сокращению добычи нефти - ИФ) было заключено в воскресенье после того, как президент США Дональд Трамп вмешался, чтобы помочь разрешить конфликт между Саудовской Аравией и Мексикой, который поставил под угрозу договор между всеми странами", - отмечает агентство Dow Jones.

В рамках сделки ОПЕК++ 23 страны обязались коллективно ограничить добычу на 9,7 млн б/с. На спешно созванной телеконференции в воскресенье 12 апреля участники поспешили заключить сделку до открытия рынков нефти в понедельник, так как ожидали, что цены на нефть упадут в понедельник, если соглашение не будет заключено.

В соответствии со сделкой, объявленной в воскресенье, Мексика снизит добычу на 100 тыс. б/с, что примерно на 250 тыс. б/с меньше, чем первоначально требовалось Саудовской Аравии. Делегаты сообщили агентству, что США разблокировали противостояние двух стран, пообещав взять на себя положенные Мексике сокращения в 300 тыс. б/с.

Остается неясным, как будут осуществляться сокращения добычи в США, отмечает Dow Jones. Вместе США, Канада и Бразилия будут ограничивать добычу на 3,7 млн б/с, но некоторые сокращения будут обусловлены рыночными потерями.