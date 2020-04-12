На левом берегу Припяти никаких возгораний нет, продолжаются мероприятия по ликвидации пожара в зоне отчуждения

Состоянием на 20.00 воскресенья, 12 апреля, в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, возгораний на левом берегу р.Припять не зафиксировано, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"На левом берегу Припяти никаких возгораний нет… Основные очаги пожаров находятся в районе с.Варовичи и с.Чистогаливка, где наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", – сказано в сообщении на странице агентства в Фейсбук в воскресенье вечером.

Тление лесной подстилки отдельными очагами также тушат возле с.Лелев на территории Корогодского лесничества.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р.Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с.Тарасы и с.Владимировка.