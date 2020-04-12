В Монастыриськом районе Тернопольщины 141 инфицированный коронавирусом, из них 41 медик

Состоянием на вечер воскресенья, 12 апреля, в Монастыриськом районе Тернопольской области зафиксирован 141 случай инфицирования коронавирусом, из них 41 медик, сообщил глава Райгосадминистрации Павел Дронь в Фейсбук.

"На 18.00 в Монастыриськом районе обнаружено инфицированных коронавирусом - 141 человек: г.Монастыриська - 75, с.Швейкив – 14, с.Ковалевка - 13 (1 летальный), с.Горишня Слободка - 12 (1 летальный), с.Гончаривка - 8, с.Бертникы, с.Дубенка – по 3, с.Дол.Слобидка, с.Григорив, с.Устье-Зеленое – по 2, С.Чех, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснив, с.Доброводы, с.Новая Гута, с.Заставци – по 1", – написал Дронь.

По его словам, из общего количества инфицированных – 41 человек медперсонала (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров).

"В их числе медперсонала - 41 (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров), 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 2 учителя, священник, завдетсадом, спасатель ЧС, глава ОТГ, сельский староста по 1", – подчеркнул чиновник.

Всего в районе обследовано 716 человек (в т.ч. 241 медик).

"В Монастырском госпитале находится 32 больных (1 - тяжелое состояние, 17-средний, 14 - легкий). В Тернопольской больнице - 3 (средний). 100 инфицированных на самоизоляции (у них легкая бессимптомное форма). Выздоровели 4 (2 врача, 2 медсестры)", – добавил Дронь.

Также он сообщил, что за сутки выздоровело 4 человека.

"Сегодня в свято вербное воскресенье сообщаю о приятном известии о выходе из коронавирусной зависимости 4 инфицированных после их двойного тестирования - 1 врач райбольницы, 1 семейный врач, 1 медсестра и 1 мл. медсестра! С понедельника они приступают к работе", – подытожил глава района.