События

19:43 12.04.2020

В Монастыриськом районе Тернопольщины 141 инфицированный коронавирусом, из них 41 медик

2 мин читать
В Монастыриськом районе Тернопольщины 141 инфицированный коронавирусом, из них 41 медик

Состоянием на вечер воскресенья, 12 апреля, в Монастыриськом районе Тернопольской области зафиксирован 141 случай инфицирования коронавирусом, из них 41 медик, сообщил глава Райгосадминистрации Павел Дронь в Фейсбук.

"На 18.00 в Монастыриськом районе обнаружено инфицированных коронавирусом - 141 человек: г.Монастыриська - 75, с.Швейкив – 14, с.Ковалевка - 13 (1 летальный), с.Горишня Слободка - 12 (1 летальный), с.Гончаривка - 8, с.Бертникы, с.Дубенка – по 3, с.Дол.Слобидка, с.Григорив, с.Устье-Зеленое – по 2, С.Чех, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснив, с.Доброводы, с.Новая Гута, с.Заставци – по 1", – написал Дронь.

По его словам, из общего количества инфицированных – 41 человек медперсонала (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров).

"В их числе медперсонала - 41 (11 врачей, 30 медсестер и фельдшеров), 7 детей, 12 госслужащих, 3 полицейских, 2 учителя, священник, завдетсадом, спасатель ЧС, глава ОТГ, сельский староста по 1", – подчеркнул чиновник.

Всего в районе обследовано 716 человек (в т.ч. 241 медик).

"В Монастырском госпитале находится 32 больных (1 - тяжелое состояние, 17-средний, 14 - легкий). В Тернопольской больнице - 3 (средний). 100 инфицированных на самоизоляции (у них легкая бессимптомное форма). Выздоровели 4 (2 врача, 2 медсестры)", – добавил Дронь.

Также он сообщил, что за сутки выздоровело 4 человека.

"Сегодня в свято вербное воскресенье сообщаю о приятном известии о выходе из коронавирусной зависимости 4 инфицированных после их двойного тестирования - 1 врач райбольницы, 1 семейный врач, 1 медсестра и 1 мл. медсестра! С понедельника они приступают к работе", – подытожил глава района.

Теги: #коронавирус #ситуация #монастыриськ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 12.04.2020
В Великобритании скончались еще более 730 человек с коронавирусом, число умерших с этим диагнозом превысило 10 тыс

В Великобритании скончались еще более 730 человек с коронавирусом, число умерших с этим диагнозом превысило 10 тыс

18:02 12.04.2020
Зеленский пожелал Джонсону и всем заболевшим коронавирусом британцам скорейшего выздоровления

Зеленский пожелал Джонсону и всем заболевшим коронавирусом британцам скорейшего выздоровления

17:31 12.04.2020
У сотрудника Закарпатской обладминистрации подтвержден Covid-19

У сотрудника Закарпатской обладминистрации подтвержден Covid-19

16:31 12.04.2020
Число выявленных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 1098, умерли 11 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 1098, умерли 11 человек

15:58 12.04.2020
Бориса Джонсона выписали из больницы

Бориса Джонсона выписали из больницы

15:46 12.04.2020
Мир встречает католическую Пасху в режиме изоляции из-за коронавируса

Мир встречает католическую Пасху в режиме изоляции из-за коронавируса

15:08 12.04.2020
В Одесской области зафиксирован первый летальный случай от Covid-19

В Одесской области зафиксирован первый летальный случай от Covid-19

14:33 12.04.2020
Число зараженных Covid-19 в США превысило 533 тыс. человек, умерли 20,6 тыс

Число зараженных Covid-19 в США превысило 533 тыс. человек, умерли 20,6 тыс

14:10 12.04.2020
В Иране умерли еще 117 пациентов с коронавирусом, выявлено более 1,5 тыс. случаев заболевания

В Иране умерли еще 117 пациентов с коронавирусом, выявлено более 1,5 тыс. случаев заболевания

13:39 12.04.2020
"Укрпошта" не намерена повышать тарифы и прекращать отправку международных отправлений

"Укрпошта" не намерена повышать тарифы и прекращать отправку международных отправлений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одесской области зафиксирован первый летальный случай от Covid-19

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение

Из 10 выздоровевших от Covid-19 за минувшие сутки 7 медработников и 1 ребенок

В Украине за сутки 266 новых случаев Covid-19, 10 заболевших умерли, 10 выздоровели

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в бюджет-2020

ПОСЛЕДНЕЕ

С полудня воскресенья на Донбассе обстрелов со стороны боевиков не было

Папа Римский на фоне пандемии коронавируса призвал прощать долги бедных стран

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение

В Испании вновь отмечен рост суточной смертности от коронавируса - 619 человек

Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой

В начале недели в Украине дни станут несколько теплее, в ряде областей ожидаются осадки

В Кировоградской области из 12 заболевших Covid-19 в субботу двое детей и один медработник

Британский парламент 21 апреля возобновит работу, прерванную из-за коронавируса

В Эстонии уже 25 умерших с Covid-19

Из 20 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки один медик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА