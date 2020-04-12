События

18:48 12.04.2020

В Великобритании скончались еще более 730 человек с коронавирусом, число умерших с этим диагнозом превысило 10 тыс

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В Великобритании скончались еще более 730 человек с коронавирусом, число умерших с этим диагнозом превысило 10 тыс

Британские медицинские службы за сутки зафиксировали смерть еще 730 человек с коронавирусом, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на Минздрав Великобритании.

Таким образом, общее число смертей пациентов, у которых был диагностирован вирус, достигло 10 612. Количество выявленных случаев коронавируса приближается к 80 тыс.

СМИ указывают, что, хотя прирост смертей в Великобритании замедлился по сравнению с предыдущими двумя днями, но уровень смертности от коронавируса в королевстве остается одним из самых высоких в мире.

Также, уточняет телеканал Sky News, официальная статистика не дает полную картину происходящего, поскольку в нее не включаются лица, скончавшиеся не в больницах, а в домах престарелых.

Теги: #рост #великобритания #жертвы #коронавирус
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