С полудня воскресенья на Донбассе обстрелов со стороны боевиков не было

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, дважды нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 12 апреля, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил боевое поражение, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Ранее в своей сводке по состоянию на 12:00 о двух обстрелах, одном погибшем и одном получившем боевое поражение военнослужащем сообщило Министерство обороны Украины.

Таким образом, с 12:00 до 17:00 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не было.

По данным штаба ООС, боевики сразу после полуночи обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра украинские позиции возле с.Тарамчук Марьинского района Донецкой области, а утром - возле с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.