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15:46 12.04.2020

Мир встречает католическую Пасху в режиме изоляции из-за коронавируса

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Мир встречает католическую Пасху в режиме изоляции из-за коронавируса

Католики в воскресенье отмечают Пасху в условиях изоляции, введенной властями различных стран с целью избежать скоплений людей и дальнейшего распространения коронавируса, сообщает агентство Associated press (AP).

Так, большинство церквей в воскресенье закрыты, богослужения зачастую транслируются в прямом эфире, а у многих семей так и не получилось собраться вместе.

На площади Святого Петра в Риме, где обычно тысячи верующих собираются в этот праздник послушать Папу римского, в этот раз было пусто, а подходы к площади были перекрыты полицейскими. Понтифик провел торжественное обращение к "Граду и миру" ("Urbi et Orbi") в опустевшем соборе Святого Петра, а выступление транслировалось по телевидению.

Многие церкви в Южной Корее также проводили службу с трансляцией в Интернете, а служителям церкви в Новой Зеландии даже пришлось составить специальное послание для паствы, застрявшей по домам из-за карантиннных мер.

Между тем, отмечает AP, власти в разных странах с целью помешать населению совершать поездки на Пасху прибегали к таким мерам как перекрытие дорог, угрозы штрафов и увещевания.

Остаются закрытыми на эти праздники рестораны и бары.

"Продажи - на нуле, а у нас - целый ряд затрат: аренда, запасы, и нам пришлось даже увеличить затраты на охраны, чтобы предотвратить грабежи в пустой Малаге", - цитирует AP работника бара из этого города на юге Испании.

Однако, отмечает агентство, в Европе нарастает тенденция к ослаблению ограничительных мер: например, власти Испании в понедельник должны разрешить вернуться к работе занятых в строительной отрасли и в некоторых сферах неприоритетного характера.

В то же время, подчеркивает AP, перспективы распространения коронавируса остаются неопределенными. К примеру, канцлер Австрии Себастьян Курц в письмо к гражданам страны признал, что вирус "будет с нам еще целые месяцы".

В свою очередь председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что "никто в настоящий момент не способен сделать надежные прогнозы на июль и август".

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции, в мире выявлено более 1,78 млн случаев коронавируса, скончались 109 тыс. человек с коронавирусом.

Теги: #коронавирус #пасха
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