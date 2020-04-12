В Одесской области зафиксирован первый летальный случай от Covid-19

Первый летальный случай от коронавирусной болезни Covid-19 зафиксирован в Одесской области, скончалась жительница г.Подольск, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"К сожалению, в Одесской области зафиксирован первый летальный случай пациента с коронавирусом. Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным", - написал Куций на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он призвал жителей области не пренебрегать карантинными мерами и не приуменьшать угрозы, а при ухудшении самочувствия сразу обращаться к врачу.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.

В Одесской области зафиксировано 63 случая заболевания Covid-19, в том числе 12 за минувшие сутки, о случаях выздоровления не сообщалось.