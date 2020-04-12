Число зараженных Covid-19 в США превысило 533 тыс. человек, умерли 20,6 тыс

Число заразившихся коронавирусом на территории США выросло до 533,1 тыс. человек, 20,6 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 181 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения Covid-19 - 8,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 58,1 тыс. инфицированных. Там от коронавируса умерли 2,1 тыс. человек.

В штате Калифорния зафиксировано более 22,4 тыс. случаев заболевания. За сутки в штате выявлено еще 236 человек, заразившихся Covid-19.

Всего из заболевших коронавирусом в США к настоящему времени вылечились 30,5 тыс. человек.