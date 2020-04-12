События

14:10 12.04.2020

В Иране умерли еще 117 пациентов с коронавирусом, выявлено более 1,5 тыс. случаев заболевания

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В Иране умерли еще 117 пациентов с коронавирусом, выявлено более 1,5 тыс. случаев заболевания

Медицинские службы Ирана за сутки зафиксировали смерть еще 117 пациентов с коронавирусной болезнью Covid-19, сообщает в воскресенье турецкое агентство "Анадолу".

Таким образом, общее количество летальных исходов с Covid-19 в Иране достигло 4 474.

Также были зарегистрированы еще 1 657 случаев заболевания коронавирусной болезнью, а общее их количество в Иране возросло до 71 686.

3 930 пациентов остаются в критическом состоянии, однако 43 893 поправились, уточняет агентство.

Ранее на этой неделе власти Ирана заявили, что число новых случаев заболевания коронавирусной болезнью в стране постепенно снижается. Накануне власти начали ослаблять меры социальной изоляции в стране.

Теги: #статистика #коронавирус #иран
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