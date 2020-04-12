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13:34 12.04.2020

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение

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На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение

Один украинский военнослужащий погиб и еще один получил боевое поражение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в воскресенье, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, несмотря на большой христианский праздник, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня… По имеющейся информации, в результате коварных обстрелов врага один украинский защитник погиб, еще один воин получил боевое поражение. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из обстрелов пришелся на донецкое направление, другой – на луганское. Боевики в обоих случаях вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Такие коварные действия российских оккупантов не останутся безнаказанными. За свои преступлении действия враг понесет заслуженное наказание", - отмечают в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны #сводка
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