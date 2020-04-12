В Испании вновь отмечен рост суточной смертности от коронавируса - 619 человек

Медицинские службы в Испании за сутки зафиксировали 619 смертей пациентов, заболевших Covid-19, сообщили в воскресенье западные СМИ.

Таким образом, испанские медики вновь зафиксировали рост смертности пациентов с Covid-19 - за предыдущие сутки умерли 510 человек с коронавирусом.

Между тем, общее число смертей достигло 16 972.

Количество случаев Covid-19 в Испании возросло с 161 852 до 166 019. Выздоровели более 60 тыс. человек.