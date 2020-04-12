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13:20 12.04.2020

Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой

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Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех украинцев, являющихся христианами западного обряда, с праздником Пасхи.

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой! Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Оно символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - говорится в поздравлении Шмыгаля, распространенном пресс-службой правительства в воскресенье.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поздравить рождения Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - добавил премьер.

Теги: #шмыгаль #пасха
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