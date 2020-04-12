Шмыгаль поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил всех украинцев, являющихся христианами западного обряда, с праздником Пасхи.

"Дорогие украинцы! Сердечно поздравляю всех христиан западного обряда с Пасхой! Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Оно символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - говорится в поздравлении Шмыгаля, распространенном пресс-службой правительства в воскресенье.

"Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы поздравить рождения Христа. Но, к сожалению, не в этом году", - добавил премьер.