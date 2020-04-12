В начале недели в Украине дни станут несколько теплее, в ряде областей ожидаются осадки

В ближайшие сутки, 13 апреля, в Украине по-прежнему будет холодная ночь, а днём существенно потеплеет, но усилится ветер, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днём небольшой дождь. Ветер юго-западный (с переходом в западных областях на северо-западный), 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, на Левобережье и в воздухе заморозки 0-5°; температура воздуха днём 16-21° тепла, в юго-восточных областях 12-17°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 6-11° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днём 18-20° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке +25,6 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая ночью - 4,7 градусов мороза в 1923 году.

Во вторник, 14 апреля, в западных, северных и Винницкой областях ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 4-9°; в Карпатах мокрый снег, ночью значительный, температура в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории ночью без осадков, днём дождь, лишь на юго-востоке без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днём 13-18°, в Черкасской и Полтавской областях 9-14°.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью и днём 4-7° тепла.