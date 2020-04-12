В Кировоградской области из 12 заболевших Covid-19 в субботу двое детей и один медработник

У двоих детей в Кировоградской области подтвердили коронавирусное заболевание Covid-19 в субботу, сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации.

"Сейчас в области инфицированы Covid-19 пятеро детей из Кропивницкого. 11 апреля коронавирус подтвердили у двоих - 5-летней девочки, у которой коронавирус обнаружили также у отца, и 8-летнего мальчика. Они имеют легкую форму заболевания и лечатся дома", - сообщил председатель Кировоградской обладминистрации Андрей Балонь в воскресенье утром.

Итого, как отмечается в сообщении, в области лабораторным методом подтверждено 122 случая заболевания Covid-19, из которых 6 летальных. Инфицированными коронавирусом остаются 111 взрослых и пятеро детей.

В числе больных - 44 медработника. В том числе результаты проведенного ПЦР-тестирования за 11 апреля подтвердили коронавирус у одного работника Центра экстренной скорой помощи.

В общей сложности 54 жителя Кировоградской области имеют легкое течение болезни и лечатся дома. 62 пациентов находятся на госпитализации. Среди них один больной находится в тяжелом состоянии из-за сопутствующих заболевания в Знаменской центральной районной больнице, два - в Долинской центральной районной больнице, 16 - в Кировоградской областной больнице, 43 - в Центральной городской больнице г.Кропивницкий.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.