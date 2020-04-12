Британский парламент 21 апреля возобновит работу, прерванную из-за коронавируса
Парламент Великобритании 21 апреля вернется к работе после перерыва, вызванного ситуацией с распространением коронавирусной болензни Covid-19, сообщает в воскресенье издание The Independent.
"Парламент вернется (к работе - ИФ) 21 апреля, чтобы исполнять свои важнейшие конституционные функции надзора (за деятельностью властей - ИФ), согласования финансовых расходов и законотворчества", - цитирует издание представителя лидера палаты общин Джейкоба Рис-Могга.
Как сообщает представитель Рис-Могга, "в эти беспрецедентные времена" идет подготовка вариантов возобновления работы парламента, которые на следующей неделе будут представлены спикеру палаты общин, правительству и другим имеющим отношение к этому делу сторонам.
25 марта парламент Великобритании примерно на месяц прекратил работу из-за пандемии коронавируса.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции, в Великобритании выявлены 79 885 случаев Covid-19, скончались 9 892 человека с коронавирусом.