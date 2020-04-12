В Эстонии уже 25 умерших с Covid-19

В Эстонии за последние сутки выявлено 5 новых случаев заражения Covid-19, общее число инфицированных выросло до 1 309 человек, сообщил в воскресенье департамент здоровья.

За минувшие сутки сделано 899 тестов Covid-19, из которых 5 оказались позитивными, или 0,56%. Всего после начала эпидемии из 30 355 проделанных тестов позитивными оказались 1309 тестов, или 4,31%.

Один человек умер, 83-летняя женщина. Всего после начала эпидемии погибло от коронавируса 25 человек.

В больницах находятся 153 пациента, из которых 11 на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписано 98 человек.