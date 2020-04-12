События

12:12 12.04.2020

Из 20 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки один медик

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Из 20 заболевших Covid-19 в Киеве за сутки один медик

Из 20 киевлян, у которых в течение минувших суток было диагностировано коронавирусное заболевание Covid-19, пять женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.

Как сообщается на официальном сайте мэра Киева Виталия Кличко в воскресенье утром, также среди киевлян, которые заболели за прошедшие сутки - один медик.

В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего по состоянию на утро 12 апреля в Киеве 416 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, 12 человек выздоровели, семь – скончались.

"Друзья! Я понимаю, что сегодня праздник - Вербное воскресенье. Понимаю, что все устали сидеть дома. Но призываю вас: не рискуйте, оставайтесь дома! Берегите себя!", - написал Кличко на своей странице в Facebook.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #статистика #украина
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