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11:49 12.04.2020

В Беларуси умерли уже 26 пациентов с коронавирусом, общее число зараженных выросло до 2807

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В Беларуси умерли уже 26 пациентов с коронавирусом, общее число зараженных выросло до 2807

В Беларуси по состоянию на утро 12 апреля умерли 26 человек с коронавирусом, общее число инфицированных Covid-19 за все время выросло до 2807, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

"Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции", - проинформировали в Минздраве.

"Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваниями с выявленной коронавирусной инфекцией (на 11 апреля было 23 человека - ИФ), - добавили там.

При этом в министерстве отметили, что "у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме".

По данным Минздрава, 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

После прохождения лечения к воскресенью выздоровели 203 человека (172 на 11 апреля).

По состоянию на 12 апреля в Беларуси проведено более 64 тыс. на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

Таким образом, общее количество людей, заболевших Covid-19 в республике по состоянию на 12 апреля, составляет 2807 человек.

Теги: #коронавирус #беларусь
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