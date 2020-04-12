Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Пасхой всех христиан Украины западного обряда.

"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи. Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное. Крепкого здоровья, мира и щедрой судьбы вам и вашим семьям. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", - говорится в поздравлении главы государства на его официальном сайте в воскресенье.