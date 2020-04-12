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11:25 12.04.2020

Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

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Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Пасхой всех христиан Украины западного обряда.

"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи. Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное. Крепкого здоровья, мира и щедрой судьбы вам и вашим семьям. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", - говорится в поздравлении главы государства на его официальном сайте в воскресенье.

Теги: #зеленский #поздравления #пасха
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