В Харьковской области число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 11, среди заболевших 1 медик - глава ОГА

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 3 новых подтвержденных случая COVID-19 - у жительниц областного центра, Балаклеи и Лозовой (39 лет, 42 и 62 года).

"Госпитализированы. В тяжелом состоянии среди них никого нет", - написал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в своем телеграмм-канале.

По его словам, одна из заболевших - медик, работала в Кропивницком. Другая - контактировала с мужем, у которого подтвержден COVID-19. Каким образом заболела третья женщина, сейчас устанавливается. Сама она говорит, что за границей не была.

Контакты двух заболевших установлены. Это 3 человека.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 3 новых случая подозрения на COVID-19.

В общей сложности на утро воскресенья в Харьковской области зарегистрировано 59 случаев подозрений на COVID-19, в том числе 11 случаев подтверждено, 19 - опровергнуто. Остальные - на стадии проверки. 4 заболевших входят в возрастную группу от 20 до 40 лет, столько же - в группу от 40 до 60 лет. 3 человека - старше 60 лет.

Большинство заболевших (8 человек) - харьковчане.

Установлено 357 человек, контактировавших с заболевшими и теми, у кого подозрение на COVID-19 еще не подтверждено.