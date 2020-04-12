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10:49 12.04.2020

Из 10 выздоровевших от Covid-19 за минувшие сутки 7 медработников и 1 ребенок

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Из 10 выздоровевших от Covid-19 за минувшие сутки 7 медработников и 1 ребенок

Из десяти количества человек, которые в течение минувших суток были признаны выздоровевшими от коронавирусной болезни Covid-19, семь – это медицинские работники и один ребенок, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Показатель выздоровления второй день превышает количество людей, которые умерли от коронавирусных болезней", - отметил Ляшко на брифинге в воскресенье утром.

При этом он отметил, что "коэффициент летальности в Украине на сегодняшний день составляет 3%". У 82% умерших были сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых лиц были сопутствующие заболевания. По словам Ляшко, у них заболевание коронавирусной болезнью приводило к усложнениям, несовместимым с жизнью

Из общего числа заболевших в настоящее время 54% - женщины, 75% - люди в возрасте от 30 до 69 лет. "Наибольшее количество зарегистрированных случаев на сегодня отмечается в возрастной группе от 40 до 59 лет. На данный момент госпитализировано 1100 лиц, больных коронавирусной болезнью", - рассказал главсанврач.

По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких в настоящее время находится 54 человека, из них ни одного ребенка. "Количество аппаратов искусственной вентиляции легких, задействованных сегодня в предоставлении медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, подготовленных для предоставления медицинской помощи", - отметил Ляшко.

Он рассказал, что из общего количества - 13 тысяч 519 - выездов бригад экстренной медицинской помощи на протяжении минувших суток 214 были выездами на вызовы с подозрением на коронавирусную болезнь. По результатам этих 214 выездов бригады экстренной медпомощи доставили в учреждения здравоохранения для дальнейшей диагностики 175 человек.

Также в течение суток был взят 1 471 образец биологического материала для проведения ПЦР-диагностики коронавирусной болезни. При этом, по словам Ляшко, было проведено 2 813 ПЦР-исследований; с начала эпидемии проведено 30 тыс 314 таких исследований.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания Covid-19, в том числе 266 за минувшие сутки. Количество летальных случаев составило 83, а случаев выздоровления – 89, в том числе за минувшие сутки зафиксировано по 10 случаев смерти и выздоровления ранее заболевших от Covid-19.

Теги: #ляшко #коронавирус
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