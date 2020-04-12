В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 12 апреля в Украине, 13 апреля на Левобережье сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый) ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (II уровень опасности - желтый)", – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в воскресенье утром.

В ГСЧС отмечают, что заморозки ожидаются в Киеве и Киевской области.

«По Киеву ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2 ° (И уровень опасности - желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-2 ° (II уровень опасности - оранжевый). По Киевской области ночью 11 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 ° (И уровень опасности - желтый), ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки 0-5 ° (II уровень опасности - оранжевый)», - подытожили в ГСЧС.