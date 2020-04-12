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09:17 12.04.2020

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

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В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В ряде областей Украины несколько дней сохранится высокий уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, 12-13 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, на остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность. 12-13 апреля по г. Киеву и Киевской области будет преобладать высокая (4 класса), в Чернобыле чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность», - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в воскресенье утром.

Теги: #пожароопасность #прогноз #украина
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