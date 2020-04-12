Число зараженных COVID-19 в Узбекистане приблизилось к 800

В Узбекистане к утру воскресенья число заражений COVID-19 выросло еще на 29 и достигло 796, сообщает Минздрав республики.

"К 10:00 утра в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 796", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось о наличии 767 больных. По данным ведомства, в настоящее время на карантине находятся более 86 тыс. человек, в том числе - свыше 23 тыс. - в стационарах, выздоровели 38 пациентов, зафиксировано четыре летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса.