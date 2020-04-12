Количество заболевших COVID-19 в Казахстане достигло 880

В Казахстане на утро воскресенья зарегистрировано 880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает республиканский оперативный штаб.

"Зарегистрированы еще 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: в Нур-Султане - 2, в Алматы - 8, в Мангистауской области - 1, в Шымкенте - 3, в Западно-Казахстанской области - 1", - говорится в сообщении штаба.

На данный момент в Казахстане подтверждены 880 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 233, в Алматы - 145, Карагандинской области - 63, Акмолинской области - 61, Атырауской области - 59, Жамбылской области - 46, в Шымкенте - 38, Восточно-Казахстанской области - 6, Алматинской области - 11, Актюбинской области - 11, Северо-Казахстанской области - 25, Павлодарской области - 9, Мангистауской области - 10, Кызылординской области - 116, Западно-Казахстанской области - 8, Туркестанской области - 36, Костанайской области - 3 случая.

По состоянию на утро 12 апреля из больниц с выздоровлением выписан 81 человек.

Зарегистрировано 10 летальных случаев.