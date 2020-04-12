На территории Житомирской области лесной пожар локализован, наблюдается тление 2 очагов на общей площади около 6 гектаров – ГСЧС

Состоянием на утро воскресенья, 12 апреля, в Житомирской области на территории Народичского и Клищивского лесничеств пожар локализован, наблюдается тление 2 очагов на общей площади около 6 гектаров, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 ч. 12 апреля пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивского лесничеств локализован. Открытого огня нет, наблюдается тление 2 ячеек на общей площади около 6 га (за сутки ликвидировано 1 очаг на площади около 2 га)", – сказано в утренней сводке ведомства в воскресенье утром.

К тушению привлечены 91 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 60 человек личного состава и 11 единиц техники.