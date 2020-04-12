В зоне ЧАЕС продолжается тление травяного настила отдельными очагами – ГСЧС

В зоне ЧАЕС на территории Корогодского, Денисовецкого и Котовского лесничеств открытого огня нет, наблюдается тление травяного настила отдельным очагами, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 ч. 12 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.

К тушению пожаров привлечено 353 мужчины и 89 единиц техники, из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 11 апреля осуществлено 107 сбросов - 250 т воды).