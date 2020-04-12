Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. 11 апреля противник применил против наших воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие…Вследствие вражеских обстрелов вчера получили ранения трое украинских героев», - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Славное, Широкино, Пески. Голубовское, Новотошковское, Новозвановка.

По данным украинской разведки ранения получили семеро боевиков НВФ.

«Сегодня ночью сразу после полуночи российские оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра наши позиции близ села Тарамчук на Приазовье. Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.