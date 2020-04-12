На Киевщине задержана группа наркоторговцев, у которых изъяли «товар» на сумму 1,2 млн грн - полиция

В Киевской области задержана группа наркоторговцев, у которых правоохранителями были изъяты наркотические вещества на сумму на сумму 1,2 млн грн, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

«Девять человек, пятеро молодых девушек и четверо парней 18-24 летнего возраста в период 2019-2020 годов на территории Киевской области и столице незаконно изготавливали и хранили наркотические средства и психотропные вещества такие, как «каннабис», «амфетамин» «ЛСД» и «экстази»», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Киевской области в субботу.

Также сотрудники полиции ликвидировали телеграмм-канал, через который осуществлялось распространение наркотических средств наркозависимым лицам.

Организатором преступной группы оказался 24-летний житель города Бровары.

«Во время проведения 12 обысков обысков полицейские обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств денежные средства, полученные преступным путем, мобильные телефоны, банковские карты, по которым координировался наркотрафик. Также изъято 700 гр. «Амфетамина» 1,5 кг «марихуаны», 30 таблеток «экстази» и 70 марок «ЛСД»- рассказали в полиции.

Общая стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет около 1,2 млн грн.

«Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Пять фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, относительно других участников группы решается вопрос об их задержании», - подытожили в полиции.