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05:13 12.04.2020

За сутки в материковом Китае выявлено 99 новых заражений коронавирусом, 97 из них "импортированы" – власти

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За сутки в материковом Китае выявлено 99 новых заражений коронавирусом, 97 из них "импортированы" – власти

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, 97 - у людей, прибывших из-за рубежа, два - внутри страны (провинция Хэйлунцзян), сообщил в воскресенье Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного смертельного исхода от коронавируса.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 339 человек, зарегистрировано 82 тыс. 52 случая заболевания, из них 1 тыс. 280 - ввезенных из-за границы.

За последние сутки было выявлено 63 случая бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, 12 из них - "импортированы". Всего в настоящее время под наблюдением медиков находятся 1 тыс. 86 бессимптомных больных, в 332 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 тыс. 138 человек, состояние 139 больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 тыс. 430 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс., (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 385 (шесть случаев смерти).

Теги: #данные #коронавирус #китай #ситуация
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