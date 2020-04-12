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05:09 12.04.2020

В Донецкой области за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 выздоровели 5 человек – глава ОГА

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В Донецкой области за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 выздоровели 5 человек – глава ОГА

В Донецкой области за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 выздоровели 5 человек - в Мариуполе 4 пациента и 1 - в Белозерске, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской обладминистрации Павел Кириленко.

«Хорошая новость: в Донецкой области за сутки имеем 5 новых случаев выздоровления! Четыре в Мариуполе и один в Белозерске», - написал Кириленко  на своей странице в соцсети Фейсбук вечером в субботу.

Он отметил, что в целом на сегодня с 11 случаев заражения коронавируса в регионе есть 1 летальный (в Дружковке) и 6 выздоровлений (4 в Мариуполе и по одному в Бахмуте и Белозерске).

 «Спасибо нашим врачам за профессионализм и хорошие новости. Все будет хорошо! », - подытожил Кириленко.

 

Теги: #коронавирус #украина #донецкая #выздоровление
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