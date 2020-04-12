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03:28 12.04.2020

ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

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ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

В Мелитополе   (Запорожская область)   совершил аварийную посадку  военный самолет «МИГ-29».  Пострадавших нет. Государственное бюро расследований  проводит досудебное расследование по факту  нарушения правил полетов.

По  сообщению Государственного бюро расследований (ГБР),  по предварительной информации, 10 апреля  около 21.00 пилот одной из воинских частей, которая дислоцируется в Мелитополе, во время  плановой посадки «МИГ-29» нарушил правила полета, что привело к  повреждению этого самолета.

По факту нарушения правил полетов следователи  территориального управления ГБР в  г.Мелитополь  проводят досудебное расследование по ст.416 УК Украины .

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Причины  аварии «МИГ-29» устанавливаются.

Процессуальное руководство досудебного расследования совершает Военная прокуратура Запорожского гарнизона.

На фото ГБР видно, что в результате жесткой посадки у самолета повреждена конструкция крыла и оторвано колесо шасси.

Известно, что  в Мелитополе находится 25-я авиабригада ВСУ, в составе которой имеются как самолеты транспортной авиации, так и истребители со штурмовиками, в том числе МИГ-29. 

Теги: #расследование #гбр #самолет #украина
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