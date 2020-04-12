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00:25 12.04.2020

Более 400 тыс. человек в мире завершили лечение от COVID-19

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Более 400 тыс. человек в мире завершили лечение от COVID-19

В мире насчитывается более 400 тыс. человек, успешно завершивших курс лечения от коронавируса COVID-19, сообщает сайт Worldometers, отслеживающий такие данные.

По его информации, к настоящему времени на нашей планете официально зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения, причем 108 178 заболевших скончались, а 400 760 - уже поправились.

Эксперты неоднократно отмечали, что такие данные - довольно относительные, потому что речь идет исключительно об подтвержденных медиками случаях заражения. В реальности же коронавирусом, вероятно, переболело гораздо больше людей.

Теги: #коронавирус #лечение #мир
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