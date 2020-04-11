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23:57 11.04.2020

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в бюджет-2020

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в бюджет-2020

В Верховной Раде Украины в субботу зарегистрирован законопроект №3279-д о внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете на 2020 год, сообщается на сайте парламента.

Законопроект внесен комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

 11 апреля народный депутат из фракции "Европейская солидарность", член бюджетного комитета Алексей Гончаренко сообщил, что профильный комитет рекомендовал Верховной Раде принять поправки в государственный бюджет на 2020 год с сокращением финансирования фонда на борьбу с COVID-19 до 64,9 млрд грн.

По его словам, по сравнению с внесённым Кабмином проектом комитет рекомендовал сократить финансирование Фонда на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, восстановить дотацию аграриям в размере 4 млрд грн (изначально в правительственной версии законопроекта было 2,5 млрд грн), а также предусмотреть финансирование строительства аэропорта Днепра в размере 100 млн грн.

Теги: #вру #законопроект #украина
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