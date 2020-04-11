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23:44 11.04.2020

В Житомирской области зарегистрированы 20 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – ОГА

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В Житомирской области зарегистрированы 20 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – ОГА

В Житомирской области зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19, общее количество заболевших в области выросло до 94 человек, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

«Сегодня, 11 апреля, вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 путем ПЦР-исследований обнаружили у жителей Бердичева, Коростеня, Житомира, Овруча и Пулино. Всего в Житомирской области уже зафиксировали 94 случая коронавируса», - говорится в сообщении, на официальном сайте Житомирской ОГА в субботу вечером.

Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене, в которых диагноз COVID-19 зарегистрировали у 16 ​​человек, в Житомире у 2 человек, и по одному в Овруче и Пулино.

 

 

Теги: #статистика #житомирская #украина #коронавирус
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